Novità in casa DAZN. Il telecronista Pierluigi Pardo è il nuovo coordinatore del calcio. "Sarò football lead di DAZN. Lavorerò nel team di Ughetta Ercolano al coordinamento editoriale dei contenuti sul calcio. La squadra è giovane, entusiasta, piena di talento", ha raccontato a Repubblica. Pardo non si fermerà comunque con le telecronache e ha già studiato alcune novità, con l'idea sullo sfondo di tornare a condurre un talk: "Ci sto pensando. Vorrei contaminare il pallone con altri mondi. Come dice Mourinho, chi sa solo di calcio non sa nulla di calcio".



ARBITRI - "Siamo stati i primi a introdurre un commentatore tecnico specifico in tempo reale, l’ex fischietto Luca Marelli. Se Rocchi decide di mandare gli arbitri a parlare in tv siamo pronti a ospitarli".



STREAMING - "Sono rivoluzioni. Il satellite portò il calcio nelle case. DAZN insegna che il pallone si può seguire ovunque. Stiamo contribuendo alla digitalizzazione del Paese, anche grazie ai giovani che insegnano ai padri. Vedo il lavoro che viene fatto ogni giorno. Le iniziali problematiche di aggiustamento sono superate".



LAVORO - "Oggi puntiamo su highlights e interviste brevi. E ci esponiamo alla critica continua dei social, che a me non spaventa: non ho mai bloccato nessuno. Ma al centro per fortuna resta il pallone. E siamo fortunati: ci mandano allo stadio gratis per raccontare le partite".



PROGRAMMA DI CALCIO E FINANZA - "Non farebbe grandi ascolti. Però è vero che oggi i tifosi quando la loro squadra compra un campione sono sì felici ma anche preoccupati per la spesa. Tutti tranne quelli di City e Psg, ovviamente".