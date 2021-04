Domenica da dimenticare per Dazn, che ha avuto problemi con la trasmissione di alcune partite. Gli abbonati in Italia non sono riusciti a vedere né Inter-Cagliari, né Verona Lazio. Anche in Germania ci sono stati problemi: nel programma era prevista la trasmissione di Juventus-Genoa ma i tifosi bianconeri hanno mandato segnalazioni per evidenziare dei problemi, provando poi a risolvere la situazione vedendo la partita attraverso rete mobile e non wi-fi. Una domenica di difficoltà per Dazn e per i tifosi della Juve in Germania.