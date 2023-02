DAZN ha lanciato una nuova offerta per tutti gli appassionati che volessero seguire la Serie A e tanto altro sport. Nei giorni delle polemiche e dei tifosi bianconeri che annunciano disdette di massa, l’emittente titolare dei diritti tv del massimo campionato italiano fino al 2023/24 propone infatti fino al 14 febbraio 2023 l’abbonamento al prezzo speciale di 20,99 euro al mese per i primi 12 mesi anziché 29,99 euro al mese (circa il 30% in meno). Offerta speciale, disponibile per chi attiva un nuovo account o riattiva un account in precedenza disdetto con il piano DAZN Standard.