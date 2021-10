Nonostante i continui richiami e le diverse problematiche già riscontrate, Dazn sembra non riuscire a trovare la strada per sistemare le cose. Nella home page del broadcaster, infatti, questa mattina è presente la finestra per accedere alla diretta della partita amichevole tra. Il problema, però, è che quando si clicca sulla finestra, l'unica diretta che si vede è quella di Canale 5. Un episodio che, per l'ennesima volta, ha scatenato ire e ironia dei tifosi.Al 15' circa, il problema è stato risolto e adesso è possibile vedere l'amichevole in diretta.