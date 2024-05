La partnership traoffre una nuova opportunità per i tifosi in vista della stagione 2024-2025. La piattaforma di streaming OTT e il club bianconero hanno lanciato un'offerta speciale che consente ai tifosi di seguire tutte le partite della Juventus, comprese quelle in trasferta.Questa iniziativa è rivolta specificamente ai tifosi che hanno acquistato un abbonamento allo stadio per la stagione 2024-2025 tramite i canali ufficiali della Juventus. Coloro che non sono attualmente clienti DAZN potranno sottoscrivere un abbonamento annuale a DAZN con uno sconto speciale. L'offerta è valida a partire da oggi e fino a giovedì 30 maggio, seguendo le diverse fasi di vendita applicate dal club.