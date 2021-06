Sulla Gazzetta dello Sport possiamo leggere un resoconto di quella che sarà l'offerta televisiva della prossima Serie A: Dazn ha perfezionato l'accordo con Tim per trasmettere le partite di campionato anche sulla piattaforma dell'operatore telefonico, TimVision. Sono pronti pacchetti da 20 e 30 euro (per la precisione, 19,99 e 29,99) e TimVision a 5 euro in più propone pure Netflix o Disney+. In tutto questo, Sky potrebbe consolarsi con la Coppa Italia: la pay tv, secondo Milano Finanza, è in prima linea per battere Rai, Mediaset e Dazn. Dal 1 luglio avremo notizie certe.