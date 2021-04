I tifosi, non solo della Juventus ma di tutte le squadre di Serie A, sono in cerca di certezze in questo periodo di transizione da Sky a Dazn per quanto riguarda i diritti tv. Da La Stampa arrivano le dichiarazioni di Veronica Diquattro, ad di Dazn: "Vedere la Serie A costerà sicuramente meno rispetto ad oggi. Gli abbonamenti saranno sempre snelli e mensili, non vincolanti, si potrà disdire in un attimo. Ma non venderemo partite singole. Per vedere la Serie A il prossimo anno sarà tutto più facile, perché noi avremo tutte le partite".