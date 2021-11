La bufera super la decisione di eliminare la doppia utenza per ogni abbonamento non accenna a placarsi e la vicenda si arricchisce di nuovi elementi: ora lo stop può slittare. A riferirlo è Ansa, secondo cui il blocco di questa opzione potrebbe entrare in vigore non tra dicembre e gennaio, come da prime indiscrezioni, ma con l'inizio della prossima stagione calcistica: tradotto, gli spettatori potrebbero regolarmente seguire la stessa partita da due dispositivi diversi e distanti con lo stesso abbonamento per il prosieguo della Serie A 2021/22.