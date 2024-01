; episodio che può rivelarsi decisivo nella lotta allo scudetto. C’è l’attaccante molto basso in campo che prova a partecipare alla manovra, c’è un errore tecnico grossolano, c’è una scivolata imprudente, c’è il nervosismo di chi sbaglia e prova a recuperare immediatamente dall’errore. C’è tanta roba e i segnali erano già presenti da prima. Lo racconta Dazn nel suo speciale “Bordocam”.La partita di Arekcomincia nel peggiore dei modi, un colpo proibito ma fortuito che lascia il segno. Strisciata dei tacchetti diche lascia sulla coscia dell’attaccante polacco un vistoso graffio accompagnato da annesso livido. Milik lo guarda e si tocca:. Poi comincia la partita complicata della punta: chiede adi servirlo addosso, il suo contributo deve essere di sarto per cucire centrocampo e attacco. Per questo è costretto ad abbassarsi molto, lafatica a risalire il campo e tocca a lui dare una mano in questo senso. E, come quandoprova a servirlo in area, non lo trova e lui si lascia andare ad una smorfia eloquente: no, non ha gradito. A tutto ciò si aggiunge un dettaglio:e per questo continua a togliersi la terra da sotto i tacchetti degli scarpini da gioco.Infine lo stop sbagliato e l’entrata sulla caviglia di. Si rialza e chiede scusa, ma all’arbitro dice sicuro: “”. Mentre tutti sono intorno all’attaccante empolese, Milik si stacca e si avvicina Locatelli: si parla di tattica e delle distanze tra centrocampo e attacco. Discorsi che vengono bruscamente interrorri dall’intervento del Var e dall’espulsione dell’arbitro.