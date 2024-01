Come riportato da TMW, quella di sabato traedè stata la seconda partita più guardata suin occasione dello scorso turno di campionato, con. La più seguita è stata quella tradi domenica sera, con 400mila persone in più davanti allo schermo rispetto a quella dei bianconeri. Che tra pochi giorni incontreranno proprio i nerazzurri in un San Siro sold out, in quella che si preannuncia una gara con un maxi seguito in tutto il mondo tanto più perché può davvero avere un senso in chiave scudetto.