Inter-Juventus: il gesto di Lautaro Martinez durante la festa finale

è stato protagonista anche dopo il fischio finale, nel Derby d'Italia di domenica tra. Tra gli uomini più attesi della squadra nerazzurra, anche per via del duello "a distanza" con Dusanche forse lo ha visto prevalere, pur senza gol, l'attaccante argentino si è letteralmente scatenato quando ormai la contesa era finita, come si può notare nella BordoCam di DAZN ( qui il racconto di quanto emerso durante il match ).Il capitano nerazzurro ha infatti preso parte alla festa di tutto lo stadio Meazza, attirando però l'attenzione anche per un gesto specifico: Lautaro non si è unito al coro, che ha invece trasformato in "Chi non salta rossonero è". Il motivo? Forse l'attaccante ha voluto confermare che la rivalità più sentita è proprio quella con i "cugini" di Milano, snobbando la Juventus senza considerarla una vera concorrente per lo scudetto. O forse c'è altro...