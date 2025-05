DAZN - I retroscena di Bologna-Juventus: la reazione della dirigenza al goal annullato e cosa è successo tra Italiano e Tudor

2025 Getty Images

Bologna-Juventus, i retroscena da "Bordocam"

Il grande appuntamento dell'ultima giornata di Serie A era quello del Dall'Ara trascontro diretto per la qualificazione in Champions League. E infatti per la 34esima giornata DAZN ha deciso di concentrarsi su questa sfida nella rubrica Bordocam in cui vengono raccontati molti retroscena e dettagli dei novanta minuti di match.Il primo episodio analizzato è il goal di Khephrenche nasce dal movimento di Andreabravo ad accentrarsi e a servire il compagno. Ma l'attenzione va soprattutto sull'esultanza del francese, che nell'abbraccio con la squadra, in cerchio, ci tiene a mandare un messaggio, con gesti chiari a far capire come la partita fosse ancora solo all'inizio e la vittoria da conquistare.

Non mancano le proteste, prima di Igor Tudor, che all'ennesimo fallo non fischiato non ci sta e mima il contatto al quarto uomo. Poi, le lamentele del Bologna che voleva il rigore per il tocco di McKennie in area, con l'incredulità di molti giocatori rossoblù che cercano di far passare il loro punto di vista all'arbitro Doveri. E sulla scia di queste tensioni, a fine primo tempo, quando le squadre si stavano avviando verso gli spogliatoi, sMatteo Fabris. Discussione interrotta da Tudor che abbraccia il collega per cercare di riappacificare gli animi.Protagonista nell'approfondimento di DAZN anche la dirigenza bianconera, al gran completo co. Proprio quest'ultimo, sul tocco di mano di Savona non fischiato dal direttore di gara, rivedendolo dal suo telefono dice: "Fallo nettissimo, come ha fatto a non fischiarlo?". Ed è poi lo stesso Chiellini che in occasione del goal annullato a Cambiaso per millimetri fa vedere le immagini a Giuntoli e al resto della dirigenza, con l'evidente rammarico per l'episodio.