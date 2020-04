Con il calcio fermo anche le pay tv sono costrette a reinventarsi. Così stanno facendo sia Sky che Dazn e quest'ultima ha deciso di regalare un mese di abbonamento ai propri abbonati. Quale? Può essere lo stesso abbonato a deciderlo. Entro il 4 maggio del 2020 deve essere attivato un codice inviato dall'azienda che sta contattando via mail tutti i suoi abbonati. Una volta riscattato il codice c'è un anno di tempo (entro il 30 aprile del 2021) per decidere qual è il mese gratuito. Anche Sky ha fatto alcune aperture ad abbonati e non. Il pacchetto arte è visibile a tutti in streaming mentre gli abbonati possono accedere a tutti i pacchetti senza costi aggiuntivi.