Un lampo di Federico Chiesa ha permesso alla Juve di rimettere la partita in parità contro la Roma. Assist al bacio per Bremer dalla fascia destra. E a proposito di questo c'è un retroscena raccontato da Dazn. Pochi minuti prima infatti Chiesa aveva chiesto ad Allegri di poter cambiare posizione spostandosi anche sul lato opposto. L'attaccante bianconero infatti si stava innervosendo per essere troppo isolato sulla sinistra. Non solo, Chiesa, in precedenza, aveva ripreso Locatelli per un passaggio sbagliato dal centrocampista. Dopo il gol, i due si sono chiariti.