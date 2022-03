"La trasmissione del 1° tempo di Udinese-Roma è stata interrotta da un breve disservizio che ha impattato alcuni utenti. Ci scusiamo per l'accaduto". Con questa nota, Dazn ha pubblicato le sue scuse per quanto è accaduto a ridosso della fine del primo tempo di Udinese-Roma: la pubblicità è partita prima del duplice fischio dell'arbitro, e gli spettatori a casa non hanno potuto seguire le fasi conclusive della prima frazione.