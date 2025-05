AFP via Getty Images

Dazn - Cristiano Giuntoli resterà alla Juventus? Cosa filtra

un' ora fa



I tifosi della Juventus si stanno interrogando per capire cosa succederà ora, tra Mondiale per Club e calciomercato. Porte girevoli, chi arriva e chi lascia Torino. Stando a quanto riferisce Orazio Accomando di Dazn in realtà la posizione salda sarebbe quella di Cristiano Giuntoli nel ruolo di Managing Director Football. Sempre secondo il giornalista infatti il direttore bianconero starebbe già lavorando per definire al meglio il mercato estivo per rinforzare la rosa bianconera in vista della prossima stagione che sarà fondamentale.