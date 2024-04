Negli studi di DAZN Marcoha detto la sua su Federico, che non ha gradito il cambio nel derby di sabato tra. Ecco il suo commento: "Per me non deve essere mai sostituito, è un giocatore che ha qualità, ha i colpi, che può anche spendersi nella partita. Può essere che in una ripartenza all'85' ha il guizzo e ha bisogno dei 90 minuti, di tempo per incidere e prendere per mano la Juve. Secondo me questo tempo non gli è stato dato, non so se per condizione fisica, infortuni, acciacchi... Se poi non si allena continuativamente può far fatica ad arrivare al 90', però dal mio punto di vista è un giocatore che 90 minuti deve farli sempre".