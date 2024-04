Opinioni divergenti negli studi di DAZN su Federico che non ha gradito il cambio nel derby di sabato trae Torino. Se Marco Parolo, infatti, ha preso le difese del giocatore , Valonnon si è detto contrario alla scelta di Massimiliano: "Quando non incide per me sì (è giusto sostituirlo, ndr.)", le sue parole. "Già si parte dal fatto che non è il modulo che preferisce, deve sempre stare sull'esterno e in una partita come questa ha trovato davvero poco spazio. Il Torino è una squadra aggressiva, che ti viene ad attaccare, e lì devi far vedere il tuo uno contro uno. Si è visto che i giocatori del Torino stavano meglio di un Chiesa ad oggi". Alessandro, da parte sua, ha legato la reazione dell'esterno alla frustrazione per non essere riuscito a incidere di più, come avrebbe voluto.