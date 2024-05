Laè decisa a rinforzare le corsie esterne della difesa per la prossima stagione. Oltre al noto interesse per Giovanni, la dirigenza bianconera sta valutando altri profili promettenti. Tra questi, è stato proposto Yan, giovane terzino destro attualmente in forza al Girona ma di proprietà del Manchester City. Couto è considerato un talento in crescita con ottime prospettive future. Per la fascia sinistra, la Juventus sta guardando a Nicolas, attualmente al Lione. Tagliafico, con la sua esperienza e solidità difensiva, potrebbe essere una pedina importante per rafforzare la squadra che sarà guidata da Thiago Motta. Lo riporta Dazn.