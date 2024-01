Secondo quanto comunicato oggi da Dazn, sembra che la partenza in prestito di Moise Kean all'Atletico Madrid sia attualmente in stallo. La squadra spagnola sta incontrando difficoltà nel liberarsi di Correa, un elemento chiave nella trattativa. Allo stesso tempo, la Juventus sta ancora valutando le condizioni di Federico Chiesa, elemento importante nella squadra bianconera. Questo impasse mette in evidenza la complessità delle trattative di calciomercato, con le squadre coinvolte che devono gestire vari fattori per giungere a una soluzione soddisfacente per tutte le parti interessate. Gli appassionati ora attendono sviluppi nelle prossime fasi della trattativa.