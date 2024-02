Barzagli: alla Juve sono mancati 2-3 giocatori importanti

Cattaneo: tipo chi?

È il finale die negli studi di Dazn si analizza il match appena concluso. Interviene il grande ex bianconero Andreache dice: “Secondo me sono mancati 2-3 giocatori a livello tecnico, non di impegno, che sono un po’ spariti nella partita”. “Tipo chi?”, lo interrompe il condurroe Cattaneo. Ancora Barzagli: “I più giovani. Mi viene da dire questo in una partita così importante, con un pubblico così, e ci può stare…”. Sullo sfondo, proiettato nello schermo, Massimilianoche, in attesa dell’intervista, ascolta Barzagli e ride.