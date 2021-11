Dazn ancora al centro delle polemiche. Dopo la questione abbonamento, poi rientrata, il weekend di Serie A ha visto gli utenti della piattaforma streaming riversarsi sui social per lamentare alcuni problemi. Molti commenti, come riassunto da LaPresse, sono arrivati durante: poco prima del gol dello 0-1 di Afena Gyan hanno visto fermarsi le immagini.Rallentamenti e blocco del live anche in occasione di. Solo la settimana scorsa, i vertici dierano stati convocati al Mise dal ministroe dalla sottosegretaria, ai quali avevano fornito rassicurazioni, massimo impegno e un incremento degli investimenti per evitare disservizi.