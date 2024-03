La 27esima giornata Serie A TIM segna un nuovo record stagionale di ascolti su DAZN: quasi 7 milioni gli appassionati incollati allo schermo dei propri device per vivere le emozioni della giornata appena archiviata con successo del massimo campionato italiano che ha visto l'Inter confermarsi in vetta alla classifica. E il big match tra Napoli e Juventus è entrato nella top 5 delle partite più viste del campionato in corso su DAZN con 1.974.209 spettatori. Lo scontro diretto di domenica scorsa supera la partita d'andata dell’8 dicembre scorso che aveva fatto registrare una audience di 1.908.333.5 - 3/3/24 - Napoli-Juventus: 1.974.209 spettatori4 - 22/10/24 - Milan-Juventus: 1.980.410 spettatori3 - 3/12/23 - Napoli-Inter: 2.016.504 spettatori2 - 26/11/23 - Juventus-Inter: 2.121.865 spettatori1 - 4/2/24 - Inter-Juventus: 2.274.596 spettatori