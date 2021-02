4









Si va verso una decisione storica. Giovedì si terrà l'assemblea di Lega Serie A con i presidenti dei 20 club impegnati a troare un accordo per l'assegnazione dei diritti per il triennio 2021-2024. E dopo 17 anni potrebbe terminare il dominio di Sky, perché Dazn è al momento avanti su tutti. Oltre all'offerta maggiore (840 milioni contro 750), la piattaforma streaming ha altri vantaggi che convincono le società.



VANTAGGI - Come racconta La Gazzetta dello Sport, Dazn attrae perché la trasmissione via satellite non ha più margini di miglioramento, mentre la tv in streaming e il digitale possono offrire soluzioni sempre nuove. Ma non solo. Il secondo vantaggio è espresso dai numeri che certificano l'ascesa delle tv via streaming: in Italia sono 7 milioni gli abbonati a una piattaforma OTT come Netflix o Amazon Prime. Infine, grazie alle infrastrutture di una Telco come Tim, Dazn potrà potenziare il suo servizio, garantendo così un servizio perfetto in tutta Italia.



L'IPOTESI IN CHIARO - Gara aperta, così come aperta è la possibilità di una gara in chiaro. Il vantaggio di Dazn è considerevole, ma nelle prossime 48 ore può ancora succedere di tutto. E l'offerta convince tanti soggetti: dai top club come Milan, Juve, Inter e Roma a Lazio, Fiorentina e Torino. La novità delle ultime ore, infatti, è la possibile scelta della Lega di congelare il pacchetto 2, che prevede tre gare in co-esclusiva. L'idea è la possibile trasmissione di una partita in chiaro a giornata, con Sky che sfrutterebbe Tv8 e Cielo.