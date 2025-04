Dazi, crolla la Borsa: -4% per la Juventus, giornata nera anche per Stellantis

POOL/AFP via Getty Images

Trump annuncia i dazi: l'impatto sulle Borse

Una giornata nera per le Borse mondiali, quella successiva all'annuncio del presidente degli Stati Unitiriguardo aiche la sua amministrazione prevede di introdurre nei prossimi giorni., l'indice FTSE MIB ha chiuso con una perdita del 3,6%, pari a 1.383,37 punti, scivolando fino a 37.070,83. Non troppo diversa la situazione per le altre Borse europee: il CAC 40 di Parigi ha perso il 3,31%, chiudendo a 7.598,98 punti; a Francoforte, il DAX ha registrato un calo del 3,08%, perdendo 690,48 punti, scendendo a 21.700,36. Un giovedì che si preannuncia di grande negatività anche per le Borse statunitensi, con il Dow Jones che al momento segna un calo intorno al 3%, mentre il Nasdaq perde oltre il 4,5%.

Le conseguenze per Exor e la Juventus

Tornando a Piazza Affari, spicca in negativo la performance di, la holding automobilistica controllata da(della famiglia Agnelli-Elkann), che ha visto le sue azioni scendere dell'8,06%, toccando i 9,371 euro ciascuna, con una capitalizzazione di mercato piombata a 27,2 miliardi di euro. Inoltre, poco dopo la chiusura dei mercati, l'agenzia Fitch ha abbassato il rating di Stellantis a "BBB", rispetto al precedente "BBB-", mantenendo l'outlook stabile.Anche la Juventus , sempre sotto il controllo di Exor, ha registrato una perdita del 4,02%, con il valore delle sue azioni sceso a 2,7910 euro, ai minimi da fine febbraio 2025, per una capitalizzazione di mercato di 1,06 miliardi di euro.





