Davvero Thiago Motta può essere esonerato dopo Juventus-Genoa?

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parla chiaro, senza troppi giri di parole. Il destino diè ormai segnato, e probabilmente il suo addio allasi consumerà tra una settimana, dopo la sfida casalinga contro il: finora è stato rimandato solo per questioni puramente economiche, ovvero per la necessità di caricare i costi dell'esonero sul trimestre aprile-maggio-giugno, con tutti i benefici del caso. Secondo la rosea, comunque, non c'è più possibilità di tornare indietro: è solo questione di tempo, la storia in bianconero del tecnico italo-brasiliano è ai titoli di coda.

Davvero Thiago Motta può essere esonerato dopo il Genoa?

Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, però, non è ancora detta l'ultima parola . Nel senso che Thiago Motta può ancora salvarsi, ma deve innanzitutto vincere e poi pure convincere: un successo netto e una prestazione all'altezza contro il Grifone potrebbero spostare gli equilibri, magari blindandogli il posto almeno fino alla fine della stagione. Tuttavia, a prescindere dal risultato contro il Genoa, la sua presenza al Mondiale per Club resta altamente improbabile. La società sta già valutando alternative concrete, e ogni ora che passa le ipotesi alternative prendono sempre più forza (al momento in pole sembra esserci Roberto Mancini , ma lo scenario è in continua evoluzione). Il verdetto definitivo arriverà solo dopo la sfida dell'Allianz Stadium.