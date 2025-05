Davvero la Juventus non può rinunciare a questo Andrea Cambiaso?

Cos'è successo a Cambiaso?

Laha battuto il Venezia per 3-2 ieri sera, questa è ormai storia nota. I bianconeri sotto la guida attenta e grintosa del tecnico croato Igor Tudor si sono accaparrati il quarto posto che significa pass per la prossima Champions League. Dopo la sfida di ieri sera però viene spontaneo porsi una domanda:Il terzino classe 2000 originario di Genova era stato un giocatorenella prima parte della stagione e anche di quella passata sotto la sapiente guida di Massimiliano. Dribbling ubriacanti, assist al bacio e goal da vedere e rivedere, insomma questo è quello a cui ci aveva abituati. Poi l'infortunio alla caviglia e l'impressione che qualcosa si sia rotto.

Nel mercato di gennaio ilsembrava pronto ad un affondo decisivo per portare il terzino in Premier League. La Juventus sembrava chiedere 80 milioni di euro per la cessione di Andrea e quindi la storia la sapete, Cambiaso è rimasto a Torino, tra la felicità dei tifosi che difficilmente avrebbero voluto privarsi di uno dei gioielli più preziosi che si vedono alla Continassa.Qualcosa però sembra essersi rotto, da quel infortunio alla caviglia e quel mancato trasferimento. Cambiaso sembra essere meno lucido rispetto a ciò a cui aveva abituato i tifosi e gli addetti ai lavori, meno brillante, meno propositivo.nella partita di ieri sera dove ha il guizzo vincente (con le mani) per servire Yildiz e avviare la rimonta ma si addormenta sul goal di Fila che sblocca la gara. Insomma, la sensazione sembra quella che se al Cambiaso "prime" quindi per capirci quello della prima metà di stagione la Juventus non avrebbe potuto rinunciare perchè era un punto fermo, una pedina chiave, a questa versione invece ci si possa rinunciare.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui