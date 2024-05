Una giornata particolare a Vinovo, con un ospite sicuramente speciale. Si sono riviste le treccine, e il carisma, e la forza di, ex centrocampista della, rimasto nel cuore di tutti i tifosi.Davids è passato dal centro sportivo delle giovanili per parlare con alcuni dei vecchi compagni, come Pessotto - oggi dirigente bianconero - e Paolo Montero, allenatore della Primavera. Si è anche intrattenuto, Davids, con alcuni giocatori. Dispensando consigli e apprezzamenti, un po' di sana mentalità juventina che certamente non guasta."E' stato un grande piacere, Edgar!", ha scritto l'account ufficiale della Juventus.