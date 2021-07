Incredibile quanto accaduto all'ex Juventus,. Al Sun, il presidente dell'Olhanense, squadra allenata dall'olandese, non si è certamente detto dispiaciuto di averlo allontanato: "La decisione di assumer Edgar Davids mi è stata quasi imposta dal vostro direttore sportivo. Il suo arrivo avrebbe dovuto portare miglioramenti finanziari per il club, ma non ne vedo prova. Da un punto di vista sportivo, poi, il suo incarico è stato un disastro. Siamo onesti: il nostro allenatore non è stato in grado di forgiare un legame con la squadra o di portare la squadra a imparare un preciso stile di gioco. Davids è una persona con una ricchissima storia come giocatore, ma non ha nulla a che vedere con le sue qualità da allenatore".