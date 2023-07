Anche l'ex centrocampista della Juve Edgar Dasvids ha voluto lasciare un messaggio in occasione del centenario della presidenza Agnelli.'La prima volta che ho incontrato gli Agnelli mi hanno subito incuriosito. Hanno sempre lasciato a noi giocatori una filosofia e la sensazione che possiamo e dobbiamo fare meglio non solo per il club, ma soprattutto per noi stessi. Ci hanno ispirato a fare meglio con parole pronunciate con saggezza, calma e gentilezza'.