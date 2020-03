Buon compleanno, Edgar Davids. L’ex giocatore della Juventus oggi compie 47 anni e il club ha voluto celebrarlo con attraverso i suoi canali social: “Buon compleanno, Edgar! Qual è il momento in cui vi ha esaltato di più?”. Domanda rivolta a tutti i tifosi bianconeri ma non solo, infatti la Uefa ha dato una sua risposta. Per celebrare l’olandese, ha postato via Twitter un bellissimo gol di Davids proprio con la maglia bianconera. Azione tutta in velocità, Edgar punta il difensore: tunnel secco per arrivare a tu per tu con il portiere, dolce tocco per eluderne l’intervento e tocco in porta con il mancino. Tutta la classe dell’olandese in un gol.

