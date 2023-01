Dal sito della«È una sensazione fantastica essere qui a Jakarta con la Juventus, sono molto contento di poter trascorrere del tempo con i tifosi bianconeri in Indonesia, un Paese che ho visitato più volte e che mi lascia sempre dei bei ricordi». Con queste parole il campione olandese Edgar Davids, bianconero dalla stagione 1997/1998 alla stagione 2003/2004, ha dato il via all’evento organizzato da Juventus che si è svolto al Lippo Mall Kemang di Jakarta dal 27 al 29 gennaio. Un evento iniziato con la cerimonia d’apertura nella giornata di venerdì e che è proseguito con tantissime attività dedicate ai tantissimi tifosi di fede juventina.I sostenitori bianconeri presenti, infatti, hanno avuto la possibilità di vedere da vicino i trofei vinti dal Club, provare l'emozione di sedersi al desk della Press Room Conference, scattare una foto alla replica dello spogliatoio della Juventus sedendosi al posto dei nostri campioni, visionare il nostro merchandising, giocare al videogame FIFA in una zona dedicata e testare le proprie abilità in una postazione drill e di calcio biliardo, ma soprattutto durante i Meet & Greet svoltisi in questi tre giorni hanno avuto modo di vedere dal vivo la leggenda Edgar Davids che si è prestato a foto, video, autografi e selfie, interagendo da vicino con fans e media presenti.E per l’occasione, di fronte ai tantissimi tifosi bianconeri presenti allo Juventus Village della capitale indonesiana, è stata anche presentata la nuova Juventus Academy Indonesia che avrà sede a Bali.L’Academy prevedrà una partnership di 5 anni e, oltre a tutti i servizi che il Club offre alle sue academies internazionali, per quella di Bali saranno previsti corsi allenatori in loco con professionisti Juventus, camps sul territorio e un evento di lancio all’apertura del nuovo training center a Bali con la presenza di una Juventus Legend.Perchè la scelta di Bali? «Perchè il Club la considera uno dei luoghi più affascinanti dell’Asia - afferma Federico Palomba, Managing Director Juventus APAC - e la location ideale per diffondere il brand. Sempre più bambini, anno dopo anno, crescono in Asia con la passione per il calcio e questa non può che essere una fantastica notizia. Oltre a questo aspetto, già rilevante, ce n’è uno ancora più importante: abbiamo trovato un partner con la nostra stessa visione e che condivide la nostra stessa passione. Non potevamo chiedere di meglio».Tornando all’evento di Jakarta, potremmo riassumerlo in due parole: grande successo. Sono stati più di 5.000 i visitatori presenti allo Juventus Village in questi tre giorni e oltre 2.500 i presenti al Watching Party per guardare il match dei bianconeri contro il Monza, l’ultimo momento di condivisione prima dei saluti finali.