Davide Lippi, a Calciomercato.com, ha parlato dei suoi assistiti: Spinazzola e Chiellini.



SPINAZZOLA - "Sono anni che vado dicendo che Leonardo è un grande giocatore. Sono contento che stia raccogliendo i frutti di tanto lavoro e credo che qualcuno ora si mangi le mani. In qualche grande squadra c'è stato, in qualche altra c'è stato vicino, ma ora deve concentrarsi sul suo percorso e speriamo di renderlo ancora migliore. Se sarà contento Mourinho di allenarlo? Se sarà il suo tecnico, sì...".



CHIELLINI -"Per le prestazioni che sta fornendo, mi auguro proprio che possa continuare a giocare. E' integro fisicamente, è un campione e reputo che, non solo la Juve, ma anche la Nazionale possa ancora avere bisogno di uno come lui".