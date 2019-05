Per una serata speciale, proprio per gli Insuperabili. Da Torino, Davide Lippi parla in diretta su Sky Sport, dando forse un indizio per il prossimo tecnico bianconero: 'Mi sa che vi deludo, qua non si riesce a capire: sai come lavora Paratici, starà parlando con 70-80 allenatori... I tifosi? A cose normali ti dico che è difficile che la Juve non abbia un piano B. Magari in questa situazione particolare può capitare, non si aspettavano di finire la stagione così e di risolvere il pallone in maniera così difficile. Si parla di allenatori che si stanno giocando finali europee. Realisticamente, credo uno tra Klopp e Sarri. Guardiola? Ha dichiarato che rimane. Se si espongono gli allenatori, mi sembra strano che cambino idea. Milinkovic? Grande colpo, giocatore importantissimo. Spero per la Juventus che lo prenda, non so se Lotito lo venderebbe così facilmente. Magari ha velleità di fare un percorso diverso. Adesso ci divertiamo tutta l'estate. Mio padre? Non ha più l'intenzione di allenare nessun club. Chiudiamo un altro accordo con la nazionale cinese. Spinazzola ha un contratto con la Juve, tante squadre hanno manifestato interesse per lui: piace a tante, anche all'estero. Non credo che la Juve lo venda, sto aspettando di fare una riunione con Paratici".