Davide Lippi, agente di calciatori come Leonardo Spinazzola e Matteo Politano, nonché figlio dell'ex tecnico della Juve Marcello, parla a Il Foglio Sportivo dei suoi assistiti ma non solo: "Se penso alla trattativa più prestigiosa mi viene in mente subito Ribery alla Fiorentina. Un'operazione molto sofferta".



SPINAZZOLA-POLITANO - "Non meno di quella, poi sfumata, che avrebbe portato Politano alla Roma e Spinazzola all'Inter: mi sono trovato a lottare con i miei assistiti, insieme ci siamo esposti con azioni molto forti nei confronti di grandi dirigenti e club. Mi hanno reso orgoglioso, sono cresciuti con noi e hanno apprezzato la nostra difesa nei loro confronti".



CONTE - "Lo conosco e so che se vuole quell'atleta, c'è un motivo per il quale il club farà di tutto per regalarglielo. Antonio è un uomo di spessore, porta tutti a dare qualcosa di più".



SPALLETTI - "Il progetto sicuramente continua anche grazie al grande lavoro di Spalletti"



JUVE - "La Juve? Non credo che Agnelli si preoccupi dell'Inter: ha una visione larga, internazionale, globale, da manager a 360 gradi".