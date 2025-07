David sarà titolare nella Juventus? L'idea di Tudor e cosa può cambiare con il mercato

A Torino è il giorno di Jonathan David . Il canadese classe 2000, primo colpo del mercato estivo della, è atterrato questa mattina all'aeroporto di Malpensa per poi trasferirsi al JMedical per le visite e tutti i passaggi di rito propedeutici alla firma con il club bianconero. Un acquisto importante per la Vecchia Signora, che si è convinta a puntare su di lui sia, ovviamente, per un aspetto tecnico - ovvero la necessità di avere a disposizione un centravanti "puro", come l'ex Lille ha dimostrato di essere in campo, per sostituire Dusan Vlahovic -, sia per l'occasione creata dalla sua situazione contrattuale, che lo ha reso libero a parametro zero.

Perché la Juventus ha scelto David

David sarà titolare nella Juventus?

Ipotesi doppio centravanti?

Da David, insomma, si aspetta molto il popolo bianconero, che negli ultimi anni non ha mai avuto un attaccante capace davvero di segnare con continuità, di rappresentare un pericolo costante per gli avversari. E il 25enne in questo senso dovrebbe essere una certezza, o almeno così dicono i suoi numeri delle ultime stagioni in Francia, in cui ha avuto modo di misurarsi anche con il palcoscenico delle coppe europee. Tra l'altro, il canadese avrà tutto il tempo necessario per ambientarsi a Torino e alla Continassa, mettendosi a disposizione difin dall'inizio della preparazione estiva, che si svolgerà tra il quartier generale bianconero e quello di Adidas in Germania.Ma David sarà titolare alla Juve? La certezza è che i lavori della dirigenza per quanto riguarda l'attacco non sono di certo finiti con il suo arrivo, anche perché Vlahovic non è più considerato centrale nel progetto eè sostanzialmente nelle mani del PSG, con cui i bianconeri hanno già iniziato a trattare per provare almeno a prolungare il suo prestito. Il nome in cima alla lista dei desideri - non è un segreto - è quello di, per cui Damien Comolli sta cercando di alzare il pressing . Anche qualora arrivasse il nigeriano, comunque, David avrebbe un ruolo centrale nella squadra di Tudor, cosa che succederebbe a maggior ragione in caso di permanenza di Kolo Muani e/o Vlahovic (in ogni caso quest'ultimo finirebbe in basso nelle gerarchie, mentre il francese potrebbe contendersi la titolarità con David).Più difficile, invece, l'ipotesi che la Juventus possa schierare nell'undici di partenza un doppio centravanti, se non altro perché il tecnico croato sembra intenzionato a puntare ancora su quel 3-4-2-1 con due trequartisti che ha adottato fin dalle sue prime partite sulla panchina bianconera. Non sarebbe però da escludere totalmente l'opzione che prevede l'utilizzo di uno tra David e Kolo Muani (se dovesse rimanere) in posizione più arretrata: il canadese, infatti, in carriera ha già giocato da seconda punta o da trequartista, soprattutto agli esordi, pertanto in alcune specifiche situazioni potrebbe essere impiegato anche in quel ruolo.





