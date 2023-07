E non solo fisicamente. Sì, perché dopo il colpo Timothy Weah - statunitense - nella lista di Giuntoli c'è Jonathan, canadese nato a New York, che con l'americano ha giocato nel Lille lo scorso anno. E così, in attesa di scoprire il destino di Vlahovic, il direttore bianconero resta vigile su uno dei suoi pupilli già ai tempi del Napoli. E il bomber del Lille? Continua a mettersi in mostra con i gol. Contro gli avversari del Cercle Brugge, il centravanti canadese classe 2000 ha segnato 4 volte nel 7-2 finale. L'ennesima bella prestazione dopo una stagione da record con 24 reti.- Giuntoli vuole un Osimhen bis. Dopo il colpo nell'estate 2020, ecco che vorrebbe percorrere la stessa strada, ma con destinazione Torino. Se uscirà Dusan Vlahovic, seguito dal Paris Saint-Germain, i bianconeri potranno sfruttare l'offerta irrinunciabile attesa per un tentativo per David. Del resto, l'ex compagno Timothy l'ha già chiamato e il classe 2001 non ha nascosto il suo piacere per gli interessamenti chiedendo notizie sul mondo bianconero. Interessamenti reciproci e strade da prendere, ma prima vanno sciolti i grossi "se" iniziali.