L'attaccante del Lilleha parlato così a Canal+ del pareggio contro la: "Non è un brutto risultato, è stata una partita difficile. Loro hanno avuto molto possesso palla e noi abbiamo difeso a oltranza. Sappiamo che la Juve ha tanta qualità, ci ha dato tanti problemi, ma il pareggio è meritato. In Champions League ci sono tante squadre con attaccanti molto pericolosi, non potevamo concedergli spazi. Siamo stati bravi nel restare compatti, abbiamo corso l’uno per l’altro e poi palla al piede sapevamo cosa fare", le sue parole. "Il mio goal? Ho visto dove andava la palla e ho attaccato la profondità. Mi è stata servita un’ottima palla e io l’ho trasformata".