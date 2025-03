David si sbilancia sul futuro: 'Vorrei giocare nella Liga', la posizione della Juventus

Tra i nomi da monitorare con la massima attenzione in vista della prossima sessione estiva di calciomercato c'è ovviamente quello di. L'attaccante dellascerà il club francese dopo il 30 giugno, ovvero in seguito alla naturale scadenza del contratto che lo lega alla società transalpina.A partire dal prossimo 1° luglio, dunque, il centravanti canadese potrà firmare con qualsiasi club 'a zero' e, considerato il valore del classe 2000, la lista di pretendenti è destinata ad allungarsi proprio nel corso di questi mesi che condurranno verso la fine della stagione.

L'annuncio di David sul futuro

La posizione della Juventus



David viene considerato come uno dei migliori interpreti del ruolo di riferimento avanzato di tutta Europa e diverse big del Vecchio Continente hanno già avviato i contatti con l'entourage del giocatore per comprendere i margini e i costi di un'eventuale operazione. Tuttavia il calciatore sembra già avere le idee piuttosto chiare circa il suo futuro.Impegnato durante la sosta per gli impegni delle nazionali con il Canada, David ha parlato dal ritiro della selezione canadese sbilanciandosi sul proprio futuro: “La Premier League è molto più veloce e fisica di tutti gli altri campionati., ha dichiarato a Footmercato. David, inoltre, ha confermato di avere un debole per il Barcellona: “E’ sempre stata la squadra dei miei sogni. Quando cresci tifando per una squadra, sogni di giocare per loro".



Tra i tanti club che hanno preso contatti con l'entourage di David c'è anche la Juventus. I primi dialoghi tra le parti risalgono allo scorso autunno, quando Cristiano Giuntoli aveva richiesto informazioni sui costi, tra ingaggio e commissioni, oltre che sulla durata di un eventuale contratto. Tuttavia, in questo momento, la Juventus ha diverse situazioni da risolvere prima di poter pensare di affondare il colpo. Innanzitutto, i bianconeri potranno garantirsi una possibilità di arrivare al bomber canadese solo se riusciranno a qualificarsi alla prossima Champions League. La Juve, prima di poter intervenire, dovrà anche risolvere le questioni legate al futuro di Dusan Vlahovic e Randal Kolo Muani. In altre parole, Jonathan David in questo momento non è una priorità.