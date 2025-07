David, quel ritardo in allenamento e il periodo più buio: il racconto dell'ex allenatore

David-Juventus, il racconto del suo allenatore al Gent

La Gazzetta dello Sport ha intervistato, allenatore dinelle giovanili del: "Mi colpì da subito il suo feeling con la porta", il suo racconto sul nuovo attaccante della Juventus . "Arrivò qui a 16 anni, non era scontato si trovasse bene fin da subito. Ma se sul partecipare alla manovra faceva ancora un po' fatica, in area era già una sentenza. Ogni palla che capitava da quelle parti la trasformava".Schepens ha poi raccontato come si fosse "innamorato" del classe 2000 già durante un match tra Usa e Canada Under 18, che restò a guardare avendo un tavolo al ristorante prenotato per due ore dopo: "Avevo tempo, mi sono seduto e dopo 5 minuti ho pensato: 'Devo prendere questo ragazzo'. All'intervallo avevo già contatti con l'agente Nick Mavromanas e dopo la partita sono rimasto per parlare direttamente con lui".

Il ritardo in allenamento e l'origine del soprannome

La morte della mamma

Peccato che, una volta arrivato a Gent pochi giorni dopo, David si presentò in ritardo a un allenamento: "Gliela facemmo pesare, ma non eravamo preoccupati. Aveva un talento innato, serviva però che imparasse il rispetto dei compagni e degli orari […]. A volte lo hanno descritto come pigro, indolente. E forse da fuori può sembrare. Ma vi assicuro che è uno che si allena il massimo e cura ogni dettaglio, dal campo al fisico. E i goal segnati sono solo il risultato finale di tutta questa attenzione maniacale. Il soprannome "Iceman" ? Glielo dicevo, è quello che sembra da fuori. Se poi lo conosci in realtà è di grande compagnia e in spogliatoio sa farsi sentire. Anche se, sì, all'inizio era timidissimo. Basta lasciare che si apra e si sblocchi […]. Continuerà a segnare, vedrete. Già quest'anno può superare quota 15, anche se non mi piace parlare di numeri. E non voglio mettergli pressione. Ma ha il goal nel sangue. I tifosi della Juve possono essere contenti".Ancora vivo nella memoria di Schepens anche il periodo più buio di David, risalente all'inverno del 2019 quando venne a mancare sua mamma Rose (che non fece in tempo a salutare un'ultima volta, pur partendo in fretta e furia per il Canada dal Belgio una volta informato del peggioramento delle sue condizioni): "Era devastato, abbiamo fatto un grande lavoro mentale, lasciandogli sempre la possibilità di decidere chi essere da grande".