David-Lille, ufficiale l'addio

È il momento dell'addio tra il. Attraverso una nota ufficiale, il club francese ha confermato la partenza a parametro zero dell'attaccante canadese classe 2000, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno.- Dopo 5 stagioni, 231 partite, 109 goal, 2 titoli, 4 partecipazioni alle coppe europee e 2 presenze agli ottavi di finale di Champions League, Jonathan David lascerà il Lille al termine della stagione 2024/2025. L'attaccante della nazionale canadese entra nella hall of fame del Club. Oggi è giunto il momento di ringraziare il nostro numero 9 per queste emozioni vissute insieme per 5 anni e di augurargli buona fortuna per il resto della sua carriera, che speriamo possa essere altrettanto meravigliosa.

Anche la Juventus su David

- Queste le parole di David: "Cinque stagioni eccezionali, ho vissuto momenti fantastici qui, sono arrivato da giovane. Ho passato dei bei momenti, io e i tifosi ci siamo divertiti tantissimo in tutti questi anni. Grazie di tutto, grazie per essere stati al mio fianco, al fianco della squadra in questi anni. Per questo vi porterò per sempre nel mio cuore".David ha già ricevuto diverse offerte, tra cui quelle di. In particolare, pare che il club guidato da Aurelio De Laurentiis abbia presentato una proposta economicamente più vantaggiosa rispetto a quella dei nerazzurri, che tuttavia puntano sul loro prestigio internazionale grazie anche alla finale di Champions League che si giocheranno contro il PSG il prossimo 31 maggio. Sulle tracce del canadese anche la Juventus , che però in cima alla lista per l'attacco ha sempre, attualmente in prestito al Galatasaray ma ancora di proprietà del Napoli. Stando alle ultime indiscrezioni, comunque, i bianconeri hanno già effettuato i primi sondaggi esplorativi per David, per capire le sue richieste sull'ingaggio e su un possibile bonus alla firma.