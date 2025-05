David-Napoli, parti vicine: svelata la proposta di Manna

Getty Images

La mossa del Napoli per David

La notizia, che circolava da tempo, ora è anche ufficiale:lascerà ila parametro zero al termine della stagione. L'attaccante canadese, seguito da mesi anche dalla Juventus , è pronto al salto di qualità: vuole competere per titoli importanti e cimentarsi in uno dei maggiori campionati europei, con una chiara preferenza per Serie A o Premier League.Per questo il classe 2000 ha recentemente rifiutato la proposta del Fenerbahce, segnale evidente della sua ambizione di approdare in un contesto più competitivo. Con una mossa a sorpresa, Giovanni Manna ha subito inserito ilnella corsa per assicurarselo. Il club partenopeo è in forte pressing: è disposto a mettere una clausola rescissoria nel contratto e non ha alzato barricate sulle richieste di un bonus alla firma, mostrando apertura nei primi colloqui con l'entourage del giocatore. La trattativa, dunque, procede su binari positivi.

Cosa manca per chiudere la trattativa

Ma non è ancora tutto definito. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.com, permane infatti una certa distanza tra le parti: David chiede un ingaggio da 5 milioni di euro più bonus, mentre l’offerta del Napoli si ferma a 4, con una formula a salire negli anni successivi. La distanza non è insormontabile, ma servirà ancora del lavoro per trovare l’intesa definitiva, anche perché restano da limare diversi dettagli contrattuali. La Juventus resta alla finestra, in attesa di sviluppi.