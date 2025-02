David lascia il Lille e ha già parlato con Weah: la Juventus è in corsa?

AFP via Getty Images

ha fatto finalmente chiarezza ed è uscito allo scoperto sul proprio futuro: a fine stagione, quando scadrà formalmente il suo contratto, lascerà il Lille e sarà libero di accasarsi altrove.E' logico pensare che attorno all'attaccante canadese possa scatenarsi una vera e propria asta tra tanti club europei che difficilmente si lasceranno scappare l'opportunità di ingaggiare a parametro zero una delle prime punte più forti e di prospettiva di questa generazione.Nel corso di un'intervista Onze Mondial, il classe 2000 ha confermato che la sua intenzione è quella di avere la possibilità di vestire la maglia dei club più prestigiosi al mondo. Un'ambizione più che legittima, per uno dei prospetti più interessanti su scala internazionale.

Le parole di David

La Juventus è in corsa per David?

La concorrenza e la Champions

"Sarò libero alla fine della stagione. E per quanto riguarda il mio futuro, spero di crescere, di diventare un giocatore migliore e di giocare nei club più importanti del mondo, se ci riuscirò. Prima di tutto, però, voglio solo divertirmi, non dimenticare mai che il calcio è divertimento. Ho iniziato a giocare a calcio perché mi divertivo. E anche se ormai è diventato un lavoro, bisogna ricordare che mi sveglio ogni mattina per il calcio, per il gusto di giocare. Volete qualche indizio sul mio futuro? Lo saprete tutti a tempo debito, cioè a fine stagione. Non commenterò prima di allora. Prima di tutto, voglio concludere bene questa stagione, il finale si prospetta entusiasmante e voglio giocare bene e aiutare la squadra. E quando la stagione sarà finita, la decisione sarà presa e annunciata".Tra le squadre che stanno monitorando il futuro di Jonathan David c'è ovviamente anche la Juventus, da tempo attenta agli sviluppi relativi al calciatore canadese. Il profilo piace molto e la possibilità di prendero a zero non fa che aumentare i lati positivi del potenziale affare. David, al Lille, ha giocato con Weah e proprio con l'esterno della Juve, il classe 2000 ha parlato di Juve: "Lui è come un fratello mi chiede spesso della squadra. Se viene qui, dovrà lavorare duramente...", le parole del numero 22 bianconero a Tuttosport. Tuttavia, in casa Juve le priorità, per quanto riguarda l'attacco, al momento sembrano essere altre. Innanzitutto c'è da risolvere il rebus relativo a Dusan Vlahovic, il cui futuro è sempre più in bilico. E in seconda battuta c'è la posizione, tutt'altro che marginale, di Randal Kolo Muani, che la Juventus vorrebbe acquisire a titolo definitivo dal PSG. Situazioni da risolvere che, inevitabilmente, potrebbero 'allontanare' David dalla possibilità di approdare a Torino.Un altro fattore che può fare tutta la differenza di questo mondo è ovviamente la concorrenza che la Juve dovrà fronteggiare. Se il cartellino del giocatore non rappresenta un problema in quanto 'free agent', l'ostacolo vero è rappresentato dall'ingaggio e dalle laute commissioni destinate all'entourage che, nel caso di parametri zero di questo calibro, sono destinate a lievitare. Le cifre richieste, infatti, potrebbero frenare club come la Juventus e Inter, altra società da tempo sulle tracce del calciatore, spianando la strada invece ai club di Premier League, la cui potenza di fuoco può marcare tutta la differenza di questo mondo. Per quanto riguarda la Juventus, però, c'è un altro fattore che può rappresentare uno spartiacque nella corsa a David: la qualificazione alla prossima Champions. Di fatto, un obbligo.