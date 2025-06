Tuttosport - David-Juventus, ore decisive: previsto un contatto diretto, Comolli resta negli USA

AFP via Getty Images

Il suo nome, ora, ha davvero messo d'accordo tutti: è Jonathan David il prescelto dellaper l'attacco, il giocatore ritenuto ideale sia per il tipo di operazione che rappresenta sia, ovviamente, per il profilo da goleador puro, ciò che serve in sostanza per cancellare anni in cui la continuità sotto porta è sembrata quasi una chimera. Come scrive Tuttosport, adesso il club bianconero vuole accelerare per il colpo, tanto che nelle prossime ore è previsto un contatto diretto con il canadese per scendere in alcune dinamiche dell'affare finora soltanto sfiorate.

David-Juventus, le ultime

I nodi ancora da sciogliere

David al momento è in Minnesota, dove domani sera sarà impegnato nei quarti di finale della Gold Cup con il suo Canada. La Juventus invece è in Florida, dove martedì affronterà il Real Madrid negli ottavi di finale del Mondiale per Club e dove ha deciso di rimanere anche, dopo l'iniziale pendolarismo tra gli Stati Uniti e Torino. L'intento del direttore generale, oltre che quello di stare vicino alla squadra, è proprio chiudere il prima possibile per l'ex Lille, con il quale c'è già un accordo sull'ingaggio da 6 milioni di euro e un paio di bonus.Restano però ancora alcuni nodi da sciogliere, a partire dalla cifra del bonus alla firma e dalle commissioni, per cui negli ultimi giorni si sono registrati passi in avanti. A questo punto, sempre secondo Tuttosport, può partire dallo stesso attaccante il pressing più concreto per allentare la morsa e abbassare le pretese economiche di chi sta provando a procurargli un ingaggio, finora senza successo. Un passaggio decisivo per il rush finale, anche per mettersi al riparo di fronte ai tentativi dall'Arabia e dal Fenerbahce: le prossime ore potrebbero davvero essere quelle giuste, almeno per lo sprint.





