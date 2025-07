David-Juventus, quanto costerà: l'impatto dell'operazione a bilancio, tutte le cifre

Juventus, l'impatto dell'operazione David: quanto costerà al club

Il primo colpo dellache nella giornata di domani arriverà in Italia e a Torino per svolgere le visite mediche e poi firmare il contratto che lo legherà ai bianconeri per i prossimi anni. Un attaccante che la Juve ha rincorso per diverse settimane, già prima quando c'erai, nuovo direttore generale bianconero.David arriva da giocatore svincolato visto cheUn acquisto a parametro zero anche se la Juventus ha dovuto comunque fare un investimento tra ingaggio, commissioni e bonus alla firma. Ma quale sarà l'impatto a bilancio del centravanti canadese?Per convincerlo, come riporta Calcio e Finanza, la Juventus avrebbe messo sul piattoquest'ultimo un aspetto che è stato cruciale nella trattativa e che è stato oggetto di prolungati dialoghi tra le parti per arrivare ad un accordo definitivo.S le cifre saranno confermate, aggiunge C&F, la quota ammortamento per l’operazione sarà pari a 3 milioni di euro. A questa si aggiungerà lo stipendio lordo, pari a 11,1 milioni di euro circa.Un costo quindi non bassissimo ma decisamente inferiore a quello ad esempio di Dusan Vlahovic, costa circa 40 milioni alla Juventus.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui