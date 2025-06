David-Juventus, previsti nuovi contatti con l'entourage: le ultime

Getty Images

David-Juventus, le ultime

Laè pronta a tornare all'attacco per. Stando a quanto riferito da Alfredo Pedullà, il club bianconero si sta preparando a un nuovo contatto con l'entourage del canadese dopo i precedenti due incontri, una mossa già annunciata nelle scorse ore da La Gazzetta dello Sport preannunciando il ritorno in Italia di Damien Comolli per gestire, tra le altre cose, questa situazione di mercato.Il classe 2000 ha sul tavolo proposte da Arabia e Turchia, soprattutto dal Fenerbahce: le condizioni dell'affare restano alte per la Juventus, che aveva già chiesto a David uno sconto sulla richiesta di un premio alla firma da 10 milioni di euro. La situazione è da monitorare, anche perché non è un segreto che alla Continassa si stia valutando un nome forte per l'attacco, considerando la sempre più probabile partenza di Dusan Vlahovic.