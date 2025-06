David-Juventus, altro che colpo a zero: tra bonus e commissioni agli agenti ecco quanto può costare

è uno dei nomi caldi sulla lista della spesa della Juventus per quanto riguarda il reparto d'attacco, ovvero uno dei reparti che la Juventus vuole rinforzare con maggiore urgenza all'imbocco di questa sessione estiva di calciomercato. Con Dusan Vlahovic sul piede di partenza, senza dimenticare i dubbi legati alle condizioni fisiche di Arkadiusz Milik, la Juventus è alle prese anche con la questione Randal Kolo Muani. Il club bianconero, infatti, sta trattando con il PSG al fine di confermare l'attaccante francese anche nella prossima stagione.Ecco perché, in un mare d'incertezza, la Juve vuole infondere ancora più solidità al proprio reparto avanzato e, per questo, il nome di David è quello che sembra aver scalato le gerarchie nelle ultime ore. Il centravanti canadese, che il 30 giugno lascerà il Lille a parametro zero, è uno dei pezzi pregiati del prossimo mercato estivo e la Juventus si è ovviamente iscritta alla corsa per uno dei parametri zero di lusso della prossima sessione.

Le commissioni per gli agenti

La carta Vlahovic

Va detto, però, che parlare di colpo 'a zero', in questo caso, è decisamente forzato. Proprio così, perché per strappare la firma dell'attaccante classe 2000 non basterà la semplice firma sul contratto: sul piatto, infatti, ci sono importanti bonus che rappresentano un passaggio obbligato, qualora una squadra - in questo caso la Juventus - decidesse di affondare il colpo.Per intenderci, la Juventus, in sede di firma, dovrebbe riconoscere un bonus al calciatore, al quale andranno poi a sommarsi anche le commissioni riservate agli agenti. Secondo quanto riferito da Repubblica, dunque, la Juventus potrebbe trovarsi costretta a sborsare una cifra pari o leggermente superiore ai 20 milioni di euro per arrivare all'attaccante che dal prossimo 1° luglio sarà un free agent.In tal senso, ecco spiegato perché la Juventus potrebbe accelerare anche sul fronte uscite. La cessione di Dusan Vlahovic , dai quali i bianconeri confidano di incassare circa 25 milioni di euro, può rappresentare un boost per quanto concerne il discorso relativo a David. Piazzare DV9 consentirebbe, infatti, la disponibilità necessaria da reinvestire nei confronti del suo erede che, evidentemente, potrebbe essere proprio il bomber canadese.