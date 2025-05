David può arrivare alla Juventus? Cosa filtra

AFP via Getty Images

La Juventus tiene d'occhio il proprio futuro anche e soprattutto in ottica di come terminerà questo campionato. I bianconeri si giocano molto contro l'Udinese, consapevoli che il quarto posto passa inevitabilmente dalla prossima gara e anche da Inter-Lazio. La Juve potrebbe già festeggiare la, ma servirà concentrazione massima.Nel frattempo, la società bianconera inizia a valutare diversi profili per la prossima annata, e dunque si muove sul mercato per anticipare le mosse. Come riportato da Sky Sport, la Juventus si sarebbe ufficialmente inserita nella corsa per, attaccante che lascerà il Lille a fine stagione.

Il club bianconero ha sondato il terreno per il canadese, avviando i primi contatti per informarsi sulle richieste del giocatore nonostante la concorrenza. Anche, infatti, non hanno nascosto il loro interesse per il classe 2000 e dunque terranno d'occhio David nel prossimo mercato.