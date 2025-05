Sky - David, anche la Juventus in corsa: avviati i primi sondaggi

Come riferito poco fa da Gianluca Di Marzio negli studi Sky, anche lasi è inserita ufficialmente nella corsa per, attaccante canadese classe 2000, che si prepara a lasciare ila parametro zero. Con la stagione 2024/2025 ormai agli sgoccioli, la dirigenza bianconera sta iniziando a delineare le strategie in vista della prossima finestra estiva di calciomercato, durante il quale si dovrà soprattutto ripensare un attacco che fin da ora sembra destinato a cambiare radicalmente volto, considerando il quasi certo addio di Dusan Vlahovic e la situazione tutta da definire di Randal Kolo Muani.

La Juventus su David

David ha ufficializzato già da tempo la sua volontà di non rinnovare il contratto con il club francese, aprendo così la porta a un trasferimento a costo zero che ha attirato l’interesse di diverse big europee. E nelle ultime ore la Juventus, sempre attenta alle opportunità di mercato, ha avviato i primi contatti per capire le richieste economiche e le condizioni contrattuali del giocatore, in vista di un eventuale affondo nelle prossime settimane.David, autore di stagioni importanti con la maglia del Lille in Ligue 1, rappresenterebbe un profilo molto interessante per rinforzare il reparto offensivo bianconero: giovane ma già esperto a livello internazionale, ha buone qualità tecniche, senso del goal e capacità di adattarsi a diversi moduli. Tuttavia, la concorrenza per l’attaccante non manca. Anche, come confermato da Sky, hanno manifestato il proprio interesse, rendendo la corsa al canadese particolarmente serrata. Sarà dunque fondamentale per la Juventus giocare d’anticipo e cercare di convincere il giocatore con un progetto tecnico solido e competitivo. La situazione è in evoluzione, ma Jonathan David sembra destinato a diventare uno dei nomi caldi del prossimo mercato estivo.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui