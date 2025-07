Un 9 preso per fare goal, ma non solo: David per la Juventus sarà un attaccante totale

Perno centrale del progetto

La Juventus, nella giornata di venerdì 4 luglio, ha definito l'ingaggio di Jonathan David. L'attaccante canadese, approdato in giornata a Torino per sostenere le visite mediche per conto della Juve, prima di porre il proverbiale nero su bianco sul contratto che lo legherà al club piemontese per le prossime cinque stagioni, ovvero fino al 30 giugno 2030.L'ingaggio di David da parte della Juventus è un tassello che andrà inevitabilmente a rafforzare il pacchetto offensivo del club bianconero. L'investimento sull'attaccante canadese è stato decisamente importante, visto che il classe 2000 firmerà un quinquennale da 6 milioni più bonus.

Una nuova arma in zona goal

Centravanti sì, ma non solo...

E' lecito dunque aspettarsi che l'ex Lille ricopra un ruolo di primaria importanza all'interno dell'undici a tinte zebrate, occupando un posto di rilievo all'interno delle gerarchie tattiche di Igor Tudor. Al netto delle tre competizioni che la Juve dovrà affrontare è doveroso attendersi che il bomber canadese ricoprirà i gradi di titolare all'interno della formazione torinese.Con un bottino da 109 goal in 232 partite messi a referto con il Lille, David ha tutte le carte in regola per occupare il ruolo di riferimento avanzato all'interno del 3-4-2-1 tracciato da Igor Tudor. David è dunque destinato a trovare molto, moltissimo spazio nei panni della punta centrale.Sarà dunque lui, in attesa di nuovi ed eventuali sviluppi del mercato, la bocca di fuoco principale della Juventus. Il ruolo di prima punta è infatti un abito che calza a pennello con le caratteristiche dell'attaccante nativo di Brookyln e anche a Torino avrà modo di fare valere il suo peso specifico e, soprattutto, la sua prolificità sotto porta.Se, come detto, David è destinato a ricoprire il ruolo di punta centrale nell'assetto tattico della Juventus. Nel corso della sua carriera, il classe 2000 è stato spiegato in determinati contesti anche come seconda punta, come avvenuto al Lille al fianco di Yilmaz nel 4-4-2, ma anche nei panni di rifinitore.Oltre ad un'innata sensibilità con il goal, David è una punta che sa legare bene il gioco e spicca nell'impostare le trame offensive. Per questo motivo in caso di conferma di Kolo Muani in bianconero o qualora arrivasse un'altra punta centrale alla corte di Tudor, è possibile che David venga schierato anche sulla trequarti nel 3-4-2-1.